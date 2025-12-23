Польша заявила, что поднимет в воздух самолеты из-за России

Военные самолеты Польши подняты в воздух из-за российской авиаактивности, заявляет оперативное командование ВС Польши в соцсети X.
«В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности», — говорится в заявлении военных.
Командование указывает, что меры носят превентивный характер и направлены на безопасность районов, граничащих с «уязвимыми территориями». Подобные вылеты, как правило, совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Как ранее сообщал портал NaTemat, такие регулярные подъёмы истребителей F-16, по официальным данным Минобороны Польши, обходятся налогоплательщикам дорого: один час полёта оценивается примерно в 21 тысячу долларов.
