Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша заявила, что поднимет в воздух самолеты из-за России

Военные самолеты Польши подняты в воздух из-за российской авиаактивности, заявляет оперативное командование ВС Польши в соцсети X.

Военные самолеты Польши подняты в воздух из-за российской авиаактивности, заявляет оперативное командование ВС Польши в соцсети X.

«В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности», — говорится в заявлении военных.

Командование указывает, что меры носят превентивный характер и направлены на безопасность районов, граничащих с «уязвимыми территориями». Подобные вылеты, как правило, совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Как ранее сообщал портал NaTemat, такие регулярные подъёмы истребителей F-16, по официальным данным Минобороны Польши, обходятся налогоплательщикам дорого: один час полёта оценивается примерно в 21 тысячу долларов.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.