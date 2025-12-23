Венесуэльский депутат сказал, чем изъятие активов России обернулось бы для ЕС

Идея изъятия российских активов была долгое время обсуждалась Евросоюзом, но была отвергнута в ходе саммита в Брюсселе 18 декабря 2025 года. Страны ЕС решили предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Венгрия, Словакия и Чехия, как сообщалось, в обеспечении кредита не участвуют. Российские политические деятели заявляли, что помощь Украине может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.