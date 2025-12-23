Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венесуэльский депутат сказал, чем изъятие активов России обернулось бы для ЕС

Венесуэльский депутат Хильберто Хименес сказал, что конфискация замороженных российских активов подорвала бы и без того снижающееся доверие к блоку, сообщает РИА «Новости».

Венесуэльский депутат Хильберто Хименес сказал, что конфискация замороженных российских активов подорвала бы и без того снижающееся доверие к блоку, сообщает РИА «Новости».

Депутат сказал, что Европа уже «размывается» как политический игрок, продолжая применять такие меры как санкции и блокирование активов.

Идея изъятия российских активов была долгое время обсуждалась Евросоюзом, но была отвергнута в ходе саммита в Брюсселе 18 декабря 2025 года. Страны ЕС решили предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Венгрия, Словакия и Чехия, как сообщалось, в обеспечении кредита не участвуют. Российские политические деятели заявляли, что помощь Украине может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.

Читайте материал «Жителей Москвы предупредили о пробках».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше