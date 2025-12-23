Генконсул Марков рассказал о запугивании россиян в американских тюрьмах

«С приходом Администрации Трампа был запущен процесс борьбы с нелегальной иммиграцией, жертвами которого стали многие россияне. Если учитывать наших соотечественников, находящихся в том числе в иммиграционных центрах содержания, речь может идти о тысячах людей, находящихся в заточении», — рассказал KP.RU Генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Алексей Марков. «Из-за специфики местного законодательства, разделяющего зону ответственности между федеральным правительством и правительством штатов, получить точные данные от Госдепартамента и Минюста США о количестве россиян, находящихся в американских тюрьмах, не удается уже давно. Собираем эту информацию по крупицам».