Генконсул Марков: в тюрьмах США могут находиться тысячи граждан РФ

Генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Алексей Марков в интервью KP.RU подтвердил, что власти США не соблюдают Консульскую конвенцию, согласно которой «уведомление консульского должностного лица об аресте или задержании в иной форме гражданина представляемого государства производится в течение 1−3 дней со времени ареста или задержания в зависимости от условий связи». Также специфика американского законодательства разделяет зону ответственности между федеральным правительством и правительствами штатов.
— Получить точные данные от Госдепартамента и Минюста США о количестве россиян, находящихся в американских тюрьмах, не удается уже давно. — сообщил Марков. — Собираем эту информацию по крупицам. Также с приходом Администрации Трампа был запущен процесс борьбы с нелегальной иммиграцией, жертвами которого стали многие россияне. Если учитывать наших соотечественников, находящихся в том числе в иммиграционных центрах содержания, речь может идти о тысячах людей, находящихся в заточении.
Дипломат порекомендовал родственникам и знакомых задержанных в США письменно, по электронной почте mailny@mid.ru информировать Генконсульство о таких случаях заточения, а также о противоправных действиях американских властей.
— Консульскую поддержку мы оказываем всем без исключения россиянам, вне зависимости от тяжести совершенных преступлений, политических взглядов и причин задержания. — заверил Марков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Как в США относятся к россиянам на самом деле, и сколько американцев мечтают переехать в РФ: Большое интервью Генконсула РФ в Нью-Йорке.