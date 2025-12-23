Генконсул Марков: в тюрьмах США могут находиться тысячи граждан РФ

— Получить точные данные от Госдепартамента и Минюста США о количестве россиян, находящихся в американских тюрьмах, не удается уже давно. — сообщил Марков. — Собираем эту информацию по крупицам. Также с приходом Администрации Трампа был запущен процесс борьбы с нелегальной иммиграцией, жертвами которого стали многие россияне. Если учитывать наших соотечественников, находящихся в том числе в иммиграционных центрах содержания, речь может идти о тысячах людей, находящихся в заточении.