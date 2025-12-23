Генконсул Марков: Массовых отказов от гражданства РФ в Нью-Йорке не было и нет

«Осознанных переездов американцев в Российскую Федерацию значительно больше, чем выходов из российского гражданства. Если к этому приплюсовать многочисленные обращения проживающих в нашем консульском округе россиян с просьбой о приобретении гражданства РФ для родившихся в США детей, то общие цифры с десятикратным перевесом в нашу пользу. Количество таких заявлений неизменно растет, что не может не радовать», — выразил удовлетворение глава российской дипмиссии.