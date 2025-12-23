Трамп назвал газету New York Times угрозой национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал газету New York Times как угрозу национальной безопасности. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.
Трамп написал, что New York Times, которая терпит неудачи и распространяет ложную информацию, намеренно искажая факты, представляет собой значительную угрозу для безопасности страны.
«Терпящая неудачи New York Times и их ложь представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны», — написал он.
Президент США также обвинил издание в радикальной левой идеологии.
Ранее Белый дом назвал The Washington Post «медийным преступником недели».
