Трамп назвал газету New York Times угрозой национальной безопасности

Президент США обвинил газету New York Times в распространении ложной информации.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал газету New York Times как угрозу национальной безопасности. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что New York Times, которая терпит неудачи и распространяет ложную информацию, намеренно искажая факты, представляет собой значительную угрозу для безопасности страны.

«Терпящая неудачи New York Times и их ложь представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны», — написал он.

Президент США также обвинил издание в радикальной левой идеологии.

Ранее Белый дом назвал The Washington Post «медийным преступником недели».

