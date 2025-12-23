Генконсул предупредил россиян о серьезных ошибках при поездке США

«Однозначно хочу отметить, что в нынешней ситуации к россиянам, пересекающим границу США, проявляется особое внимание. И дам совет нашим гражданам: тщательно взвешивайте риски, связанные с совершением любых зарубежных поездок, кроме дружественных России стран (США, увы, в этот список не входят). К сожалению, россияне нередко не осознают глубину этой проблемы, пока не окажутся за решеткой». — предупредил он. «МИД России уже не раз доводил до сведения наших граждан, что многие из них являются объектами в буквальном смысле слова охоты со стороны американских правоохранительных органов и спецслужб по многим причинам. Прозрение наступает слишком поздно, в большинстве случаев уже после задержания в США или экстрадиции из третьих стран, когда вытащить человека из цепких лап американских правоохранителей почти невозможно».