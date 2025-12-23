Генконсул предупредил россиян о серьезных ошибках при поездке США

Генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Алексей Марков в интервью KP.RU обратил особое внимание на риски, возникающие у россиян при поездках в США.
«Однозначно хочу отметить, что в нынешней ситуации к россиянам, пересекающим границу США, проявляется особое внимание. И дам совет нашим гражданам: тщательно взвешивайте риски, связанные с совершением любых зарубежных поездок, кроме дружественных России стран (США, увы, в этот список не входят). К сожалению, россияне нередко не осознают глубину этой проблемы, пока не окажутся за решеткой». — предупредил он. «МИД России уже не раз доводил до сведения наших граждан, что многие из них являются объектами в буквальном смысле слова охоты со стороны американских правоохранительных органов и спецслужб по многим причинам. Прозрение наступает слишком поздно, в большинстве случаев уже после задержания в США или экстрадиции из третьих стран, когда вытащить человека из цепких лап американских правоохранителей почти невозможно».
Дипломат также настоятельно рекомендовал в период пребывания в США избегать ситуаций, при которых можно стать жертвой провокации или задержанию под предлогом нарушения местных законов.
«Если что-то плохое все же произошло, незамедлительно обращайтесь за помощью в наши дипмиссии», — посоветовал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Как в США относятся к россиянам на самом деле, и сколько американцев мечтают переехать в РФ: Большое интервью Генконсула РФ в Нью-Йорке.