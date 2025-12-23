Генконсул Марков: Разговоры о возобновлении авиасообщения между РФ и США ведутся

«Не сомневаюсь, что когда-нибудь прямое воздушное сообщение между Россией и США будет восстановлено. Думаю, что обе стороны в этом заинтересованы. Как скоро это случится, сказать сложно. Разговоры об этом ведутся, как и по многим другим сложным вопросам сотрудничества, но будет ли быстро достигнут искомый результат, остается пока неясным», — сказал он.