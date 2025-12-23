Генконсул Марков: Разговоры о возобновлении авиасообщения между РФ и США ведутся

Прямого пассажирского авиасообщения между Россией и США в настоящее время нет. До введения антироссийских санкций самолеты российских и авиакомпаний связывали Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес и Москвой и Санкт-Петербургом.
Активизация контактов Кремля и Белого дома дала надежду на то, что россиянам и американцам уже в самом скором времени можно будет пользоваться прямыми рейсами, соединяющими города России и США, отказавшись от утомительных пересадок в третьих странах.
Вопрос о скором восстановлении прямого авиасообщения в интервью KP.RU прокомментировал Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.
«Не сомневаюсь, что когда-нибудь прямое воздушное сообщение между Россией и США будет восстановлено. Думаю, что обе стороны в этом заинтересованы. Как скоро это случится, сказать сложно. Разговоры об этом ведутся, как и по многим другим сложным вопросам сотрудничества, но будет ли быстро достигнут искомый результат, остается пока неясным», — сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Как в США относятся к россиянам на самом деле, и сколько американцев мечтают переехать в РФ: Большое интервью Генконсула РФ в Нью-Йорке.