Экономист раскрыл главный сигнал прямой линии с Путиным

Политолог Павел Данилин, в свою очередь, отметил, что Владимир Путин продемонстрировал отличную форму, глубокую компетентность и яркую харизму во время прямой линии. По словам эксперта, во время мероприятия были даны ответы на важнейшие вопросы: инфляция, ставка Центробанка, налоги, то есть вопросы социального характера, а также зарплаты, демография и семейная ипотека, которая распространяется на города, где строительство не находится на высоком уровне.