Экономист раскрыл главный сигнал прямой линии с Путиным

Даже наметившееся замедление темпов роста не является поводом для паники. Рост реальной зарплаты на 3−4% — очень хороший показатель. Озвученные президентом инициативы по низкой безработице, растущим доходам, опережающей индексации пенсий и увеличению пособий для многодетных семей — всё это большой шаг вперёд. Общий тон выступления был позитивным и обнадёживающим для граждан, уверен эксперт.
«Озабоченностей я не увидел, есть факт уверенности в благоприятном развитии экономики на ближайшие годы. Вот это главное, что сказал президент», — отметил он в беседе с «Радио 1».
Политолог Павел Данилин, в свою очередь, отметил, что Владимир Путин продемонстрировал отличную форму, глубокую компетентность и яркую харизму во время прямой линии. По словам эксперта, во время мероприятия были даны ответы на важнейшие вопросы: инфляция, ставка Центробанка, налоги, то есть вопросы социального характера, а также зарплаты, демография и семейная ипотека, которая распространяется на города, где строительство не находится на высоком уровне.
