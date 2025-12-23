Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист раскрыл главный сигнал прямой линии с Путиным

Главным посылом президента России Владимира Путина в экономической сфере во время прямой линии стала уверенность в стабильности и отсутствии серьёзных угроз, заявил доктор экономических наук Алексей Зубец. Он подчеркнул, что полностью разделяет позицию главы государства и не видит опасностей для отечественной экономики на ближайшие годы.

Источник: Life.ru

Даже наметившееся замедление темпов роста не является поводом для паники. Рост реальной зарплаты на 3−4% — очень хороший показатель. Озвученные президентом инициативы по низкой безработице, растущим доходам, опережающей индексации пенсий и увеличению пособий для многодетных семей — всё это большой шаг вперёд. Общий тон выступления был позитивным и обнадёживающим для граждан, уверен эксперт.

«Озабоченностей я не увидел, есть факт уверенности в благоприятном развитии экономики на ближайшие годы. Вот это главное, что сказал президент», — отметил он в беседе с «Радио 1».

Политолог Павел Данилин, в свою очередь, отметил, что Владимир Путин продемонстрировал отличную форму, глубокую компетентность и яркую харизму во время прямой линии. По словам эксперта, во время мероприятия были даны ответы на важнейшие вопросы: инфляция, ставка Центробанка, налоги, то есть вопросы социального характера, а также зарплаты, демография и семейная ипотека, которая распространяется на города, где строительство не находится на высоком уровне.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.