В Кремле высказались о встрече Путина с участниками СВО перед Новым годом

«Отдельной такой, дополнительной, к тому что происходит ежедневно, пока нет», — сказал представитель Кремля РИА «Новости».
Ранее в рамках неформальной встречи на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин обратился с новогодними поздравлениями к главам государств Содружества. Российский лидер адресовал тёплые пожелания своим коллегам и всем гражданам их стран. В своей речи он также отметил особую важность подобных неформальных встреч, которые способствуют укреплению взаимопонимания и доверительных отношений между участниками СНГ.
