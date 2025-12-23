В Кремле высказались о встрече Путина с участниками СВО перед Новым годом

Ранее в рамках неформальной встречи на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин обратился с новогодними поздравлениями к главам государств Содружества. Российский лидер адресовал тёплые пожелания своим коллегам и всем гражданам их стран. В своей речи он также отметил особую важность подобных неформальных встреч, которые способствуют укреплению взаимопонимания и доверительных отношений между участниками СНГ.