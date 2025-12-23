В Хмельницкой области под удар попала одна из тренировочных баз украинских боевиков, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, удар нанесен по Шепетовскому укрепрайону противника.
«Пишут, что был прилет в Шепетовский укрепрайон — это тренировочная база еще с времен СССР. Оборудована очень хорошо», — сообщил он.
Информации о потерях ВСУ в результате удара нет.
Ранее стало известно о поражении в ночь на вторник штаба ВСУ на территории днепропетровского города Кривой Рог. Появилась информация об ударе по району тренировочной базы противника в Житомире.
Также сообщалось об уничтожении опорных пунктов ВСУ на территории запорожского города Гуляйполе.
Были опубликованы кадры уничтожения тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» позиций украинских боевиков в районе харьковского города Волчанск. В ВСУ назвали удары «Солнцепеков» одной из самых болезненных угроз на данном участке линии боевого соприкосновения.