Лебедев: нанесен удар по тренировочной базе ВСУ в Хмельницкой области

Координатор подполья сообщил об ударе по Шепетовскому укрепрайону ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Хмельницкой области под удар попала одна из тренировочных баз украинских боевиков, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, удар нанесен по Шепетовскому укрепрайону противника.

«Пишут, что был прилет в Шепетовский укрепрайон — это тренировочная база еще с времен СССР. Оборудована очень хорошо», — сообщил он.

Информации о потерях ВСУ в результате удара нет.

Ранее стало известно о поражении в ночь на вторник штаба ВСУ на территории днепропетровского города Кривой Рог. Появилась информация об ударе по району тренировочной базы противника в Житомире.

Также сообщалось об уничтожении опорных пунктов ВСУ на территории запорожского города Гуляйполе.

Были опубликованы кадры уничтожения тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» позиций украинских боевиков в районе харьковского города Волчанск. В ВСУ назвали удары «Солнцепеков» одной из самых болезненных угроз на данном участке линии боевого соприкосновения.