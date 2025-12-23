ВЦИОМ: 76% россиян понравилась Прямая линия с Владимиром Путиным

Большинству россиян, которые следили за программой «Итоги года» с Владимиром Путиным, она пришлась по душе. По данным опроса, 76% зрителей отметили, что выступление президента им понравилось. Эти сведения предоставил Аналитический центр ВЦИОМ по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
19 декабря 2025 года Владимир Путин провел традиционную встречу в формате «Прямой линии». Он подвел итоги уходящего года. Президент также ответил на вопросы от журналистов и обычных граждан.
Опрос показал, что о программе знали почти 80% россиян. Каждый второй человек смотрел трансляцию в прямом эфире. При этом 18% зрителей не пропустили ни минуты четырехчасового эфира.
Многие следили за отдельными моментами программы. Еще 30% видели только фрагменты. 28% опрошенных узнали о содержании из новостей, газет или интернета. Лишь каждый пятый россиянин ничего не слышал о прошедшем мероприятии. В целом зрители дали положительную оценку выступлению.
76% тех, кто следил за эфиром, сказали, что оно им понравилось. 42% из них были полностью уверены в своем мнении. Особенно людям запомнились слова президента о специальной военной операции. Они высоко оценили внимание к поддержке участников СВО и их семей. Большой отклик вызвала государственная политика в сфере семьи.
Кроме того, 82% опрошенных, кто смотрел программу, подчеркнули искренность Владимира Путина. Они считают, что президент отвечал на вопросы открыто и честно.
Опрос проводился методом телефонного интервью 20 декабря. Всего в нем приняли участие 1600 жителей России.
Полную стенограмму «Итогов года» с Владимиром Путиным можно прочитать на сайте KP.RU.