Новый министр обороны Чехии Зуна отказался от приглашения на Украину

Зуна присутствовал на пресс-конференции, но не комментировал свое решение. Окамура отметил, что любая поддержка Украины должна способствовать миру, а его движение выступает против закупки оружия для ВСУ за счет чешского бюджета. Спикер парламента добавил, что Минобороны Чехии должно подготовить документацию для прекращения участия страны в инициативе по поставкам боеприпасов Украине.