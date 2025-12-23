Ричмонд
Новый министр обороны Чехии Зуна отказался от приглашения на Украину

Минобороны Чехии отказывается участвовать в поставках боеприпасов Украине.

Источник: Комсомольская правда

Новый министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна отказался от приглашения посетить Киев. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента и лидер движения SPD Томио Окамура на пресс-конференции.

Зуна присутствовал на пресс-конференции, но не комментировал свое решение. Окамура отметил, что любая поддержка Украины должна способствовать миру, а его движение выступает против закупки оружия для ВСУ за счет чешского бюджета. Спикер парламента добавил, что Минобороны Чехии должно подготовить документацию для прекращения участия страны в инициативе по поставкам боеприпасов Украине.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага не будет брать на себя финансовые обязательства по поддержке Украины. Он подчеркнул, что Евросоюз должен найти другие способы решения этой задачи, а чешская сторона не будет гарантировать или выделять средства.

