Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писториус сделал неожиданное заявление о России

Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что больше не верит в войну РФ и НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Германии Борис Писториус вдруг заявил, что больше не верит в грядущую войну между Россией и НАТО. Свое мнение на эту тему он высказал в интервью изданию Zeit.

«Я не верю в такой сценарий», — заявил глава немецкого ведомства.

Писториус уточнил, что российское правительство «не стремится вести полномасштабную войну» против членов блока.

Вместе с тем он допустил факт того, что Москва якобы жаждет разрушить единство Североатлантического альянса, чтобы он распался. Кроме того, он твердо уверен, что наша страна также замешана в отношениях США с НАТО. По его словам, РФ якобы заставляет Вашингтон отдаляться от блока.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал громкие заявление генсека НАТО Марка Рютте. Он отметил, что страны блока не считают Москву своим врагом. Однако сам Рютте призывает готовиться к вероятной войне с российским государством. Путин задался вопросом, умеет ли вообще читать генсек альянса. Президент также напомнил, что у Кремля нет планов нападать на членов НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше