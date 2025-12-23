Писториус сделал неожиданное заявление о России

Министр обороны Германии Борис Писториус вдруг заявил, что больше не верит в грядущую войну между Россией и НАТО. Свое мнение на эту тему он высказал в интервью изданию Zeit.
«Я не верю в такой сценарий», — заявил глава немецкого ведомства.
Писториус уточнил, что российское правительство «не стремится вести полномасштабную войну» против членов блока.
Вместе с тем он допустил факт того, что Москва якобы жаждет разрушить единство Североатлантического альянса, чтобы он распался. Кроме того, он твердо уверен, что наша страна также замешана в отношениях США с НАТО. По его словам, РФ якобы заставляет Вашингтон отдаляться от блока.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал громкие заявление генсека НАТО Марка Рютте. Он отметил, что страны блока не считают Москву своим врагом. Однако сам Рютте призывает готовиться к вероятной войне с российским государством. Путин задался вопросом, умеет ли вообще читать генсек альянса. Президент также напомнил, что у Кремля нет планов нападать на членов НАТО.