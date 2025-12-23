«Удобный враг»: Американист раскрыл причину нападок на Уиткоффа

Хотя демократы действительно могут инициировать расследование в одном из своих комитетов, на полноценное голосование в республиканском Конгрессе этот вопрос не выйдет, подчеркнул эксперт. Позицию демократов он связал с историей о так называемом Russiagate, когда российские правительственные структуры обвинялись в якобы вмешательстве в президентские выборы 2016 года, что сформировало у демократов настороженное отношение к любому диалогу с РФ.