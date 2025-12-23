«Удобный враг»: Американист раскрыл причину нападок на Уиткоффа

Хотя демократы действительно могут инициировать расследование в одном из своих комитетов, на полноценное голосование в республиканском Конгрессе этот вопрос не выйдет, подчеркнул эксперт. Позицию демократов он связал с историей о так называемом Russiagate, когда российские правительственные структуры обвинялись в якобы вмешательстве в президентские выборы 2016 года, что сформировало у демократов настороженное отношение к любому диалогу с РФ.
Россия представляется удобным врагом, который находится далеко, но которого можно постоянно риторически избивать, показывать на него пальцем и говорить:
«Вы что, хотите, как там? Смотрите, что с нами было», — объяснил американист в интервью NEWS.ru.
Напомним, по данным Semafor, Стив Уиткофф может стать фигурантом этического расследования из-за сделок с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Надзорный орган Госдепартамента рассматривает запрос сенаторов-демократов о возможных нарушениях при заключении соглашений с участием ОАЭ.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.