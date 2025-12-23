Ричмонд
«Удобный враг»: Американист раскрыл причину нападок на Уиткоффа

Конгресс США не поддержит расследование против спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, несмотря на попытки демократов дискредитировать его, уверен политолог Павел Дубравский. По его мнению, нападки на чиновника связаны с негативным отношением Демократической партии к переговорам между Вашингтоном и Москвой и их попытками подорвать репутацию предпринимателя.

Источник: Life.ru

Хотя демократы действительно могут инициировать расследование в одном из своих комитетов, на полноценное голосование в республиканском Конгрессе этот вопрос не выйдет, подчеркнул эксперт. Позицию демократов он связал с историей о так называемом Russiagate, когда российские правительственные структуры обвинялись в якобы вмешательстве в президентские выборы 2016 года, что сформировало у демократов настороженное отношение к любому диалогу с РФ.

Россия представляется удобным врагом, который находится далеко, но которого можно постоянно риторически избивать, показывать на него пальцем и говорить:

«Вы что, хотите, как там? Смотрите, что с нами было», — объяснил американист в интервью NEWS.ru.

Напомним, по данным Semafor, Стив Уиткофф может стать фигурантом этического расследования из-за сделок с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Надзорный орган Госдепартамента рассматривает запрос сенаторов-демократов о возможных нарушениях при заключении соглашений с участием ОАЭ.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше