Трампу не понравились фотографии Клинтона в деле Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему «не нравятся» фотографии бывшего американского лидера Билла Клинтона в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
«Мне не нравятся фото Билла Клинтона, которые показывают. Мне не нравятся фото других людей, которые показывают. Я считаю, что это ужасно», — сказал Трамп во время мероприятия в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Он также отметил, что обнародование документов по делу Эпштейна негативно влияет на карьеры людей, «которые много лет назад невинно встретились с ним».
Минюст США обнародовал материалы по делу американского финансиста после подписания Трампом соответствующего закона в ноябре. В частности, были опубликованы фотографии Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков экс-президент Соединенных Штатов запечатлен в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
Министерство подчеркнуло, что не будет засекречивать данные фигурирующих в деле финансиста известных личностей и политиков.