Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу не понравились фотографии Клинтона в деле Эпштейна

Президент США заявил, что ему «не нравятся» фото экс-главы государства Билла Клинтона в деле финансиста Джеффри Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему «не нравятся» фотографии бывшего американского лидера Билла Клинтона в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

«Мне не нравятся фото Билла Клинтона, которые показывают. Мне не нравятся фото других людей, которые показывают. Я считаю, что это ужасно», — сказал Трамп во время мероприятия в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Он также отметил, что обнародование документов по делу Эпштейна негативно влияет на карьеры людей, «которые много лет назад невинно встретились с ним».

Минюст США обнародовал материалы по делу американского финансиста после подписания Трампом соответствующего закона в ноябре. В частности, были опубликованы фотографии Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков экс-президент Соединенных Штатов запечатлен в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

Министерство подчеркнуло, что не будет засекречивать данные фигурирующих в деле финансиста известных личностей и политиков.

Узнать больше по теме
Билл Клинтон: биография, семья и карьера 42-го президента США
Этот 42-й по счету президент США занимал пост главы государства в период с 1993 по 2001 год. В годы его руководства наблюдался экономический рост, снижение уровня безработицы и профицит бюджета. Билл Клинтон также участвовал в международных переговорах, включая урегулирование конфликта на Балканах: собрали главное из его биографии.
Читать дальше