В Совфеде сочли миной замедленного действия совместный с США контроль над ЗАЭС

«Даже если будет заключено перемирие, это не значит, что отношения становятся идеальными и можно будет управлять совместно таким опасным стратегическим объектом, каким является Запорожская атомная станция», — отметил Джабаров. Он напомнил, что станция расположена на российской территории, поэтому участие Украины в управлении «не отвечает интересам безопасности ни России, ни самой Украины».
Политик убеждён: подобное соглашение лишь создаст потенциальный источник напряжения. Он добавил, что решение по Запорожской АЭС примет руководство России совместно с экспертами, однако сомневается, что Москва вообще пойдёт на этот шаг. По мнению Джабарова, Украина «как проигравшая сторона тщетно пытается выдвигать условия» касательно территорий, которые уже контролируются российскими силами.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Запорожская АЭС должна перейти под совместный контроль Украины и Соединённых Штатов, а России достанется лишь частичная роль в её функционировании. Кстати, ЗАЭС является крупнейшей во всей европейской части. В РФ считают, что это можно рассмотреть для укрепления партнёрских отношений со Штатами, но это должна быть временная передача, аренда или совместное использование, а не полная собственность.
