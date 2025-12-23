Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде сочли миной замедленного действия совместный с США контроль над ЗАЭС

Совместное управление Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) Россией, США и Украиной может обернуться «миной замедленного действия», заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя американское предложение передать контроль над объектом представителям трёх стран. По его словам, подобная схема не имеет смысла, ведь Москва и Киев находятся в состоянии конфликта.

Источник: Life.ru

«Даже если будет заключено перемирие, это не значит, что отношения становятся идеальными и можно будет управлять совместно таким опасным стратегическим объектом, каким является Запорожская атомная станция», — отметил Джабаров. Он напомнил, что станция расположена на российской территории, поэтому участие Украины в управлении «не отвечает интересам безопасности ни России, ни самой Украины».

Политик убеждён: подобное соглашение лишь создаст потенциальный источник напряжения. Он добавил, что решение по Запорожской АЭС примет руководство России совместно с экспертами, однако сомневается, что Москва вообще пойдёт на этот шаг. По мнению Джабарова, Украина «как проигравшая сторона тщетно пытается выдвигать условия» касательно территорий, которые уже контролируются российскими силами.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Запорожская АЭС должна перейти под совместный контроль Украины и Соединённых Штатов, а России достанется лишь частичная роль в её функционировании. Кстати, ЗАЭС является крупнейшей во всей европейской части. В РФ считают, что это можно рассмотреть для укрепления партнёрских отношений со Штатами, но это должна быть временная передача, аренда или совместное использование, а не полная собственность.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше