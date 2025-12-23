Новым председателем правительства Самарской области стал Виталий Шабалатов

Во вторник, 23 декабря, состоялось очередное заседание Самарской губернской думы, его трансляцию вели в прямом эфире. На нем обсудили назначение Виталия Шабалатова председателем регионального правительства. Ранее его кандидатуру на этот пост внес губернатор Вячеслав Федорищев.
Депутаты поддержали назначение Виталия Шабалатова председателем правительства Самарской области. Ранее он был зампредседателя и курировал ремонт дорог, сферу ЖКХ.
До нынешнего дня председателем правительства Самарской области был Михаил Смирнов. Но еще в лета ходили слухи о его скорой отставке. Чем Смирнов займется дальше, пока не известно.
