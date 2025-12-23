Politico узнало, что Франции предложили стать лидером Европы

В отличие от большинства других европейских стран оборонная политика Франции давно основывалась на предположении, что США нельзя считать надежным союзником, пишет издание. Память о суэцком инциденте повлияла на решение бывшего президента Франции Шарля де Голля в 1966 году выйти из НАТО (Париж вернулся в альянс в 2009-м) и разработать собственную ядерную программу. Теперь европейские столицы, которые до сих пор неохотно рассматривали архитектуру безопасности континента без участия США, начали все больше осознавать правоту Парижа, говорится в статье.