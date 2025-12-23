МИД Китая в ответ на угрозы Зеленского призвал Киев исправить ошибки

ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во вторник в ответ на угрозы Владимира Зеленского ввести новые санкции против китайских граждан и компаний за якобы содействие России с конфликте призвал Киев исправить ошибки, Пекин намерен защищать интересы своих предприятий и граждан.