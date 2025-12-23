Ричмонд
МИД Китая в ответ на угрозы Зеленского призвал Киев исправить ошибки

ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во вторник в ответ на угрозы Владимира Зеленского ввести новые санкции против китайских граждан и компаний за якобы содействие России с конфликте призвал Киев исправить ошибки, Пекин намерен защищать интересы своих предприятий и граждан.

Источник: Reuters

«Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — заявил Линь Цзянь на брифинге на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского о намерении Украины ввести новый пакет санкций против физических лиц и компаний, якобы оказывающих содействие России, включая китайские предприятия.

Он добавил, что Пекин «призывает украинскую сторону немедленно исправить ошибки».

«Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и граждан», — подчеркнул дипломат.

