Министр тарифного регулирования в Прикамье лишился приставки «и. о.»

Ранее руководителем министерства тарифного регулирования и энергетики Прикамья являлась Мария Козлова. Она уволилась с должности в январе 2025 года. Причины ее ухода не назывались. Сейчас она занимает должность директора пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».