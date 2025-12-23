Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр тарифного регулирования в Прикамье лишился приставки «и. о.»

Сергей Россихин стал министром тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

Источник: Коммерсантъ

Ранее он занимал должность исполняющего обязанности министра. Об этом свидетельствует информация «СПАРК-Интерфакс».

Господин Россихин ранее был начальником управления регулирования и контроля министерства тарифного регулирования. К своим обязанностям в качестве и. о. министра он приступил 21 января 2025 года.

Ранее руководителем министерства тарифного регулирования и энергетики Прикамья являлась Мария Козлова. Она уволилась с должности в январе 2025 года. Причины ее ухода не назывались. Сейчас она занимает должность директора пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».