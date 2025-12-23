Суд заочно арестовал Каспарова*

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в данных.
Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, дело в отношении Каспарова* возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Санкция данной статьи — от 5 до 7 лет лишения свободы.
Минюст РФ включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов.
* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента в России.