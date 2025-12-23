Володин подвел итоги работы Госдумы за год

«За 2025 год принято 588 федеральных законов, причем из них прямого действия — 71%. Это самый высокий показатель за прошедшее время», — отметил Володин.
Он обратил внимание, что принятие законов прямого действия — «непростое дело». «Хотелось бы, чтобы этот показатель был еще выше, — подчеркнул председатель Госдумы. — Нам со своей стороны надо делать все для того, чтобы увеличивалось количество законов прямого действия».
