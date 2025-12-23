Ричмонд
Володин подвел итоги работы Госдумы за год

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы за 2025 год приняли 588 федеральных законов, 71% которых — документы прямого действия. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, выступая на заключительном заседании осенней сессии.

Источник: РИА "Новости"

«За 2025 год принято 588 федеральных законов, причем из них прямого действия — 71%. Это самый высокий показатель за прошедшее время», — отметил Володин.

Он обратил внимание, что принятие законов прямого действия — «непростое дело». «Хотелось бы, чтобы этот показатель был еще выше, — подчеркнул председатель Госдумы. — Нам со своей стороны надо делать все для того, чтобы увеличивалось количество законов прямого действия».

