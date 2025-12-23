Лукашенко проводит финальный в 2025 году кадровый день 23 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 23 декабря, проводит финальный в 2025 году кадровый день. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Кадры. Самый ожидаемый формат в графике Первого», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что глава государства 23 декабря проведет финальные назначения в 2025 году.
