Лукашенко проводит финальный в 2025 году кадровый день 23 декабря

Лукашенко проводит 23 декабря финальный кадровый день в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 23 декабря, проводит финальный в 2025 году кадровый день. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Кадры. Самый ожидаемый формат в графике Первого», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что глава государства 23 декабря проведет финальные назначения в 2025 году.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник».

Кстати, Минтруда назвало размер средней пенсии в Беларуси.

Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать на Рождество Христово 25 декабря у католиков и протестантов.

