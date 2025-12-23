Ричмонд
СМИ узнали реакцию Мерца на заявление Макрона о Путине

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Берлин сдержанно отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, пишет Suddeutsche Zeitung.

Источник: Reuters

Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не считает предложение главы Пятой республики «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

Вместе с тем заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер в ответ заявил, что в Берлине приняли к сведению данную информацию, однако подтверждений разговора пока нет.

В пятницу глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
