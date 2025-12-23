Новый глава разведки ФРГ провел телефонный разговор с Нарышкиным, пишут СМИ

«Эксклюзив: по нашей информации, новый президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провел телефонный разговор с главой российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Это редкий прямой контакт между германскими и российскими ведомствами», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте WDR Investigativ в соцсети Х.
Отмечается, что содержание разговора неизвестно.
«Федеральная разведывательная служба, как правило, не комментирует публично вопросы, которые могут касаться разведывательной деятельности», — заявил в ответ на запрос WDR представитель BND.
WDR Investigativ — расследовательский проект общественной телерадиокомпании Германии WDR (Westdeutscher Rundfunk), входящей в консорциум ARD.