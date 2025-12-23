Кишинев пытается низвести Гагаузскую автономию, считает активист

По его словам, на глазах у всей страны и всего мира центральные власти упекли за решетку законно избранную главу региона Евгению Гуцул. «Подчеркиваю — избранную по закону, поскольку выборы в Гагаузии были признаны состоявшимися. Из уст представителей правящей партии уже не первый год звучат оскорбительные эпитеты в адрес гагаузского народа, а прикормленные властью провокаторы и вовсе угрожают гагаузам расправой. И первое и второе традиционно остается безнаказанным», — отметил Петрович.