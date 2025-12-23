СМИ: Трамп посоветовал Мадуро «не строить из себя крутого» на фоне поддержки России и Китая

Вашингтон усиливает кампанию давления на Венесуэлу, несмотря на то, что это вызвало резкие упреки со стороны России и Китая, передает катарское новостное агентство Al Jazeera. Выступая в понедельник в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в сопровождении госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, Трамп заявил, что после четырех месяцев растущего давления на Каракас готов к дальнейшему усилению напряженности.
Когда его спросили, заинтересован ли он в отставке Мадуро, Трамп ответил: «Думаю, с его стороны было бы разумно сделать это. Посмотрим».
Трамп в очередной раз озвучил угрозы в адрес венесуэльского лидера, пока береговая охрана США второй день продолжала преследовать третий нефтяной танкер, который Вашингтон причислил к «теневому флоту», используемому Венесуэлой для уклонения от санкций США. Глава Белого дома в понедельник сказал, что намерен оставить в США два уже задержанных корабля и почти 4 млн баррелей венесуэльской нефти, которые на данный момент изъяла береговая охрана.
«Возможно, мы продадим эту нефть. А может, оставим себе. Возможно, мы используем ее в стратегических резервах. Мы также оставим себе корабли», — сказал он.
Эскалация напряженности предшествовала запланированному на вторник заседанию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященному обостряющемуся кризису. Заседание было созвано по просьбе Венесуэлы, которую поддержали Россия и Китай, отмечает издание.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил «глубокую обеспокоенность» операциями США в Карибском бассейне, предупредив о потенциальных последствиях для региональной стабильности и международного судоходства. Китай осудил последние действия США как «серьезное нарушение международного права». Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин «выступает против любых действий, которые нарушают цели и принципы Устава ООН и посягают на суверенитет и безопасность других стран».
Канадский канал CBC уточняет, что с начала сентября в результате 28 известных атак США по судам в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, которые, по словам Вашингтона, перевозят наркотики, погибли как минимум 104 человека. Эти удары раскритиковали американские законодатели и правозащитники, которые утверждают, что администрация Трампа практически не представила доказательств того, что ее целями являются наркоторговцы. По их словам, эти действия США приравниваются к внесудебным казням.