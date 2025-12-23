Ричмонд
СМИ: Трамп посоветовал Мадуро «не строить из себя крутого» на фоне поддержки России и Китая

Президент США Дональд Трамп выступил с новым предупреждением в адрес Николаса Мадуро, заявив, что для венесуэльского лидера «было бы разумно» уйти в отставку.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Вашингтон усиливает кампанию давления на Венесуэлу, несмотря на то, что это вызвало резкие упреки со стороны России и Китая, передает катарское новостное агентство Al Jazeera. Выступая в понедельник в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в сопровождении госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, Трамп заявил, что после четырех месяцев растущего давления на Каракас готов к дальнейшему усилению напряженности.

Когда его спросили, заинтересован ли он в отставке Мадуро, Трамп ответил: «Думаю, с его стороны было бы разумно сделать это. Посмотрим».

Американский президент также предостерег Мадуро от эскалации ситуации, предупредив, что, «если он будет строить из себя крутого, это будет последний раз, когда он сможет вести себя подобным образом».

Трамп в очередной раз озвучил угрозы в адрес венесуэльского лидера, пока береговая охрана США второй день продолжала преследовать третий нефтяной танкер, который Вашингтон причислил к «теневому флоту», используемому Венесуэлой для уклонения от санкций США. Глава Белого дома в понедельник сказал, что намерен оставить в США два уже задержанных корабля и почти 4 млн баррелей венесуэльской нефти, которые на данный момент изъяла береговая охрана.

«Возможно, мы продадим эту нефть. А может, оставим себе. Возможно, мы используем ее в стратегических резервах. Мы также оставим себе корабли», — сказал он.

Мадуро ответил на последний выпад Трампа, заявив, что президенту США было бы лучше, если бы он сосредоточился на проблемах своей собственной страны, а не на угрозах Каракасу.

Эскалация напряженности предшествовала запланированному на вторник заседанию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященному обостряющемуся кризису. Заседание было созвано по просьбе Венесуэлы, которую поддержали Россия и Китай, отмечает издание.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил «глубокую обеспокоенность» операциями США в Карибском бассейне, предупредив о потенциальных последствиях для региональной стабильности и международного судоходства. Китай осудил последние действия США как «серьезное нарушение международного права». Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин «выступает против любых действий, которые нарушают цели и принципы Устава ООН и посягают на суверенитет и безопасность других стран».

Канадский канал CBC уточняет, что с начала сентября в результате 28 известных атак США по судам в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, которые, по словам Вашингтона, перевозят наркотики, погибли как минимум 104 человека. Эти удары раскритиковали американские законодатели и правозащитники, которые утверждают, что администрация Трампа практически не представила доказательств того, что ее целями являются наркоторговцы. По их словам, эти действия США приравниваются к внесудебным казням.

