СМИ: Трамп посоветовал Мадуро «не строить из себя крутого» на фоне поддержки России и Китая

Канадский канал CBC уточняет, что с начала сентября в результате 28 известных атак США по судам в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, которые, по словам Вашингтона, перевозят наркотики, погибли как минимум 104 человека. Эти удары раскритиковали американские законодатели и правозащитники, которые утверждают, что администрация Трампа практически не представила доказательств того, что ее целями являются наркоторговцы. По их словам, эти действия США приравниваются к внесудебным казням.