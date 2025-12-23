«Ты это должен видеть». Лукашенко обратился к новому генеральному прокурору Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря во время кадрового дня сказал, что должен видеть новый генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора. Подробности пишет БелТА.
Глава Беларуси, назначая экс-главу Следственного комитета Дмитрия Гору на должность генерального прокурора, отметил, что прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только по борьбе с коррупцией.
— Прокуратура должна на себя взять ряд полномочий, которые сейчас возложены или каким-то образом (жизнь так сложилась) перенесены на аппарат Совета безопасности. Ты это должен видеть снизу. Я это вижу, — уточнил Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что иногда забывали о генеральном прокуроре, о прокуратуре. Президент высказался о бывшем генеральном прокуроре, который возглавил Верховный суд Беларуси:
— Хотя Андрей Иванович (бывший генпрокурор Андрей Швед. — Ред.) — ибо не стал бы он занимать должность председателя Верховного Суда — он такой патриотичный человек и немало сделал в Генеральной прокуратуре для того, чтобы она работала интенсивно",
Ранее Александр Лукашенко сказал, что будет, если не сдерживать коррупцию в Беларуси.
Тем временем Лукашенко назначил нового главу Следственного комитета Беларуси.
Вместе с тем Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник».