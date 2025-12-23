Ричмонд
«Ты это должен видеть». Лукашенко обратился к новому генеральному прокурору Беларуси

Лукашенко сказал, что должен видеть новый генеральный прокурор Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря во время кадрового дня сказал, что должен видеть новый генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора. Подробности пишет БелТА.

Глава Беларуси, назначая экс-главу Следственного комитета Дмитрия Гору на должность генерального прокурора, отметил, что прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только по борьбе с коррупцией.

— Прокуратура должна на себя взять ряд полномочий, которые сейчас возложены или каким-то образом (жизнь так сложилась) перенесены на аппарат Совета безопасности. Ты это должен видеть снизу. Я это вижу, — уточнил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что иногда забывали о генеральном прокуроре, о прокуратуре. Президент высказался о бывшем генеральном прокуроре, который возглавил Верховный суд Беларуси:

— Хотя Андрей Иванович (бывший генпрокурор Андрей Швед. — Ред.) — ибо не стал бы он занимать должность председателя Верховного Суда — он такой патриотичный человек и немало сделал в Генеральной прокуратуре для того, чтобы она работала интенсивно",

Ранее Александр Лукашенко сказал, что будет, если не сдерживать коррупцию в Беларуси.

Тем временем Лукашенко назначил нового главу Следственного комитета Беларуси.

Вместе с тем Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник».

