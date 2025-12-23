Стефанчук обозначил условия для выборов на Украине в условиях конфликта

«Ключевой вопрос — идет ли Залужный на выборы или нет. Если Залужный идет, он выигрывает выборы с высокой вероятностью. Если он не идет на выборы, то выборы выигрывает Зеленский. Он перелегитимизируется и становится суперпрезидентом вообще. Может бесчинствовать сколько хочешь и чинствовать тоже после этого», — сказал он на YouTube.