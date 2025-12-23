Полковник Ходаренок: корабли «класса Трамп» не будут крупнейшими в мире

Надо сказать, что и в названии нового линкора заметно некоторое отклонение от американских традиций. Обычно линкоры в США получали наименование в честь штатов («Миссури», «Висконсин», «Нью-Джерси» и т. д.), авианосцы в последнее время называют как правило в честь президентов США («Рональд Рейган», «Джордж Буш», «Гарри Труман» и др.), крейсера именуются в честь знаменитых битв, в которых принимали участие США («Геттисберг», «Анцио», «Нормандия», «Ченселлорвилл» и др.), эсминцы получают имя адмиралов («Спрюэнс», «Митшер»). Хотя, разумеется, везде есть исключения из этих правил.