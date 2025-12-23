Полковник Ходаренок: корабли «класса Трамп» не будут крупнейшими в мире

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске масштабной программы строительства линейных кораблей «класса Трамп». По его словам, это будут самые большие из когда-либо построенных кораблей. Действительно ли это так и почему «золотой флот» президента США готовится к битвам давно минувших эпох — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, президент США Дональд Трамп представил масштабную программу обновления Военно-морских сил.
США намерены построить два линкора «совершенно нового класса», которые, как заявлено, станут крупнейшими надводными боевыми кораблями в истории американского флота.
Для начала отметим, что термина «линейный корабль» как такового в английском языке нет. Есть понятие battleship, что у нас обычно переводят как линейный корабль. Согласно классификации американских кораблей, линкорам присваивают бортовые номера ВВ. Например, ВВ-63 «Миссури».
Теперь о том, что линейные корабли «класса Трамп» будут крупнейшими в истории ВМС США. Заявлено, что водоизмещение новых линкоров составит 30−40 тыс. тонн. Но ~они откровенно не тянут на крупнейшие~. К примеру, полное водоизмещение того же ВВ-63 «Миссури» (который давным-давно уже корабль-памятник) составляет 58 тыс. 460 тонн, а водоизмещение новейшего авианосца ВМС США «Джеральд Форд» — 98 тыс. 425 тонн.
Отход от традиций.
Теперь о названии головного корабля «класса Трамп» — USS Defiant («Дерзкий», «Непокорный»). Согласно классификации американских кораблей, Defiant представляет собой BBG-1 (то есть Battleship, guided missile, можно сказать, линкор с управляемыми ракетами).
Он призван заменить программу DDG-X, разрабатываемую с 2022 года. Напомним, DDG (X) или Next-Generation Guided-Missile Destroyer представляла собой программу эсминцев УРО нового поколения и, похоже, теперь ее принято заменить на «линкоры Трампа». Так что, скорее всего, USS Defiant не столько «линкор Трампа», сколько «супер-эсминец Трампа». Да и похоже крейсера и эсминцы как термины отходят в прошлое.
Надо сказать, что и в названии нового линкора заметно некоторое отклонение от американских традиций. Обычно линкоры в США получали наименование в честь штатов («Миссури», «Висконсин», «Нью-Джерси» и т. д.), авианосцы в последнее время называют как правило в честь президентов США («Рональд Рейган», «Джордж Буш», «Гарри Труман» и др.), крейсера именуются в честь знаменитых битв, в которых принимали участие США («Геттисберг», «Анцио», «Нормандия», «Ченселлорвилл» и др.), эсминцы получают имя адмиралов («Спрюэнс», «Митшер»). Хотя, разумеется, везде есть исключения из этих правил.
А вот наименование головного корабля «класса Трамп» USS Defiant («Дерзкий», «Непокорный») как-то выбивается из всех американских традиций. Вполне возможно, что имя этого корабля навеяно фильмом «Звездный путь». Именно в этой ленте появляется звездолет USS Defiant (NX-74205).
Вооружение «линкора Трампа».
Длина нового «линкора Трампа» — 260−270 м, ширина — 32−35 м, осадка — 7,3−9,1 м. Скорость корабля достигает 35 узлов.
Говорить о вооружении USS Defiant (BBG-1) в деталях, наверное, еще несколько преждевременно, но, по всей видимости, корабль будет оснащен:
— крылатыми ракетами морского базирования с ядерными боевыми частями типа SLCM-N (об этой ракете еще толком ничего неизвестно),
— 128 унифицированными корабельными установками вертикального пуска Mk 41,
— двумя лазерами по 600 кВт (оптимальными для уничтожения низколетящих крылатых ракет),
— двумя зенитными ракетными комплексами непосредственной самообороны RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM),
— 155-мм артиллерийскими установками AGS разработки компании BAE со сверхскоростными снарядами типа HVP (Hyper Velocity Projectile),
— четырьмя 30-мм пушками Mk44 Bushmaster II производства Northrop Grumman Corporation.
Разумеется, это далеко не полный перечень оружия и оборудования перспективного корабля. И в этом плане, скорее всего, будут изменения.
В частности, рассматривается возможность установки 12 больших ячеек для запуска гиперзвуковых ракет типа Conventional Prompt Strike (CPS).
«Я утвердил план строительства двух новых линкоров — самых больших из когда-либо построенных. Мы назовем их “Трамп-класс”. Они будут самыми быстрыми, самыми красивыми и в сто раз мощнее любого линкора в истории», — заявил президент США.
Министр ВМФ Джон Фелан добавил, что «будущий линкор “класса Трамп”, USS Defiant будет самым большим, смертоносным, универсальным и красивым военным кораблем в Мировом океане.
Корабль спроектирован так, чтобы идти в атаку с самыми мощными орудиями, и это именно то, что определяет линейные корабли класса «Трамп»: наступательная огневая мощь самых мощных орудий нашей эпохи. Этот корабль предназначен не только для того, чтобы отбивать атаки. Он достанет врагов".
Считается, что строительство первых двух кораблей займет около двух с половиной лет, а расходы на программу составят порядка $26 млрд. В перспективе судостроители планируют сдать ВМС США сначала до 10, а затем до 20−25 кораблей этого проекта. Президент США подчеркнул, что лично участвует в разработке дизайна USS Defiant.
~Спуск на воду головного корабля запланирован на 2028 год.~ «Непокорные» должны «внушать страх» противникам Соединенных Штатов и обеспечить американское доминирование на морях и океанах.
А нужны ли линкоры?
Между тем война на море стремительно меняет свой облик и это со всей определенностью продемонстрировал военный конфликт на Украине. Крупные надводные корабли в боях XXI-го века будут подвергаться систематическим атакам многочисленных «волчьих стай» надводных и подводных безэкипажных катеров, ударам дальнобойных противокорабельных крылатых ракет, часть из которых будет в гиперзвуковом исполнении.
И надо особо подчеркнуть, что подобные сравнительно небольшие по цене и в то же время высокоэффективные средства нападения решительно ставят вопрос о выживаемости в ходе боевых действий линкоров президента США и авианосцев.
Так что вполне возможно, что «золотой флот» Трампа образцово подготовится к войнам на просторах Мирового океана, но битвам давно минувших эпох.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
