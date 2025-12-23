Более 3 млн обращений поступило на прямую линию Путина в 2025 году

28
Согласно презентации на заседании центрального штаба организации, которую приводит РИА Новости, в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило 3,03 млн обращений.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решения, принятые Путиным по результатам общения с гражданами, будут законодательно реализованы в приоритетном порядке.
19 декабря Путин подвёл итоги 2025 года на традиционной большой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией. За 4,5 часа глава государства ответил на 83 вопроса о спецоперации, политике, демографии, а также об экономике и образовании.