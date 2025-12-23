«Я вам поручал найти недостатки». Лукашенко спросил про недостатки при назначении нового генпрокурора и главы СК Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря во время кадрового дня спросил у главы Администрации Дмитрия Крутого о недостатках, назначая нового генерального прокурора, которым стал Дмитрий Гора и председателя Следственного комитета — им стал Константин Бычек. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Какие негативные моменты? Этих кандидатов (речь идет про Дмитрия Гору и Константина Бычека. — Ред.) рассматривали долго. Десятки перевернули фамилий и должностей. Что плохо в них? — спросил Александр Лукашенко, обращаясь к главе Администрации.
Дмитрий Крутой пояснил, что в момент обсуждения из того перечня кандидатов, которые претендовали на должности генерального прокурора и председателя Следственного комитета, данные кандидатуры были признаны самыми достойными.
— Должностные лица, высшие в том числе, которые участвовали в подборе кандидатов, никаких таких существенных недостатков не нашли, — отметил Дмитрий Крутой.
В ответ на это глава государства напомнил о своем поручении:
— Но я поручал найти недостатки. Не бывает же людей без недостатков… То есть, не нашли.
