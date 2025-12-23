«Я вам поручал найти недостатки». Лукашенко спросил про недостатки при назначении нового генпрокурора и главы СК Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря во время кадрового дня спросил у главы Администрации Дмитрия Крутого о недостатках, назначая нового генерального прокурора, которым стал Дмитрий Гора и председателя Следственного комитета — им стал Константин Бычек. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».