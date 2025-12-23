Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я вам поручал найти недостатки». Лукашенко спросил про недостатки при назначении нового генпрокурора и главы СК Беларуси

Лукашенко спросил о недостатках, назначая нового генпрокурора и главу СК.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря во время кадрового дня спросил у главы Администрации Дмитрия Крутого о недостатках, назначая нового генерального прокурора, которым стал Дмитрий Гора и председателя Следственного комитета — им стал Константин Бычек. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

— Какие негативные моменты? Этих кандидатов (речь идет про Дмитрия Гору и Константина Бычека. — Ред.) рассматривали долго. Десятки перевернули фамилий и должностей. Что плохо в них? — спросил Александр Лукашенко, обращаясь к главе Администрации.

Дмитрий Крутой пояснил, что в момент обсуждения из того перечня кандидатов, которые претендовали на должности генерального прокурора и председателя Следственного комитета, данные кандидатуры были признаны самыми достойными.

— Должностные лица, высшие в том числе, которые участвовали в подборе кандидатов, никаких таких существенных недостатков не нашли, — отметил Дмитрий Крутой.

В ответ на это глава государства напомнил о своем поручении:

— Но я поручал найти недостатки. Не бывает же людей без недостатков… То есть, не нашли.

Ранее Александр Лукашенко обратился к новому генеральному прокурору Беларуси: «Ты это должен видеть».

Тем временем Лукашенко сказал, что будет, если не сдерживать коррупцию в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше