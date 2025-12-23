«Для этого есть выборы». Лукашенко сказал, что нужно исключить в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря во время кадрового дня раскрыл, что нужно исключить в Беларуси, напомнив о выборах. Подробности пишет БелТА.
— И одного, и второго вас касается (речь идет про нового главу СК и генерального прокурора. — Ред.): никаких поползновений в плане «революционной» борьбы против существующего государственного строя. Для этого есть выборы. Надо идти на выборы и решать эти проблемы, — подчеркнул президент Беларуси.
По его словам, в Беларуси для этого есть все. Александр Лукашенко также напомнил слова о том, что нынешний президент, как он часто говорит, «не держится посиневшими пальцами за власть». Он добавил, что является человеком уходящим:
— Хотя многие за это ухватились: «Ах, уходящий!..» (указанный тезис глава Беларуси озвучил во время Всебелорусского народного собрания. — Ред.) Кто переживает, кто радуется. Это не значит, что завтра мы все это бросим, и я в том числе, и уйдем. Но понятно, что я уже не тот человек, который первый или второй год работает президентом.
