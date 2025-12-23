Ричмонд
Захарова: Лавров примет прибывшего в РФ главу МИД Сирии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет прибывшего в Россию главу МИД в переходном правительстве Сирии Асаада аш-Шейбани.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.

«Что касается МИД, то планируется встреча с Лавровым», — сказала она.

