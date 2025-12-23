Захарова: Лавров примет прибывшего в РФ главу МИД Сирии

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.
«Что касается МИД, то планируется встреча с Лавровым», — сказала она.
