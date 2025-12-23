Молдова уверенно шагает к европейским ценностям, аккуратно теряя их по дороге: ПАС создал еще одну госструктуру по контролю за тем, что люди смотрят в интернете — за неправильный выбор можно и штраф

Долгое время эти два мира — мир свободного мнения и мир контроля — кое-как сосуществовали. С подозрением, но на расстоянии. Но хватит, потому что Молдова уверенно шагает к европейским ценностям, аккуратно теряя их по дороге. Потому что, как выяснилось, лучший способ доказать приверженность свободе слова это не только закрыть без суда и следствия неугодные СМИ, но и создать дирекцию, которая будет за этой самой свободой следить.