Молдова уверенно шагает к европейским ценностям, аккуратно теряя их по дороге: ПАС создал еще одну госструктуру по контролю за тем, что люди смотрят в интернете — за неправильный выбор можно и штраф

Совет по аудиовизуалу — торжественно родил очередное чудо бюрократической эволюции: «Дирекцию по контролю нелинейных аудиовизуальных медиауслуг».
Да, звучит как диагноз, но нет — это госструктура. В штате 14 человек. Четырнадцать! Нас, по сути, ждем молдавский блокбастер «14 друзей Оруэлла», который выйдет раньше, запланированного на лето 2026 года продолжения голливудской франшизы про ограбления «14 друзей Оушена».
Наше кино «14 друзей Оруэлла» не про ограбления — это про слежку. Это про тех, кому будет поручено присматривать за теми, кто самостоятельно выбирает в интернете. Потому что, как известно, самый страшный враг нынешнего варианта демократии — человек с собственным кликом=мнением.
Что такое «нелинейные медиауслуги»? — О, все просто! Это когда какой-то дерзкий гражданин не сидит смирно перед телевизором, а сам решает, что смотреть: пост, видео, мем. Сам. Без разрешения. Без методички. Без благословения государства.
Нелинейность — это анархия свободы, где мысли не маршируют строем, не берут под козырек и не ждут команды «ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ — РАВНЯЙСЬ!».
Долгое время эти два мира — мир свободного мнения и мир контроля — кое-как сосуществовали. С подозрением, но на расстоянии. Но хватит, потому что Молдова уверенно шагает к европейским ценностям, аккуратно теряя их по дороге. Потому что, как выяснилось, лучший способ доказать приверженность свободе слова это не только закрыть без суда и следствия неугодные СМИ, но и создать дирекцию, которая будет за этой самой свободой следить.
Новая Дирекция все упростит: сделает всех линейными: мысли — по графику, мнения — по утвержденному списку, свобода — в указанные часы. Миры наконец пересекутся!
В единственной точке — там, где свобода выражения упрется лбом в контроль и скажет: «Ну слава богу, а то я уже начала думать самостоятельно».
