Литва заявила, что часть застрявших в Беларуси фур вернулась к перевозкам

Премьер Литвы сказала, что часть застрявших в Беларуси большегрузов уже вернулась к перевозкам.

Источник: Комсомольская правда

Литва заявила, что часть застрявших в Беларуси фур вернулась к перевозкам. Подробности журналистам озвучила премьер-министр Литва Инга Ругинене. Об этом пишет ТАСС.

— Располагаем информацией о том, что немалая часть грузовиков находится в работе и курсирует между Литвой и Беларусью, — уточнила пример.

Вместе с тем Ругинене не привела каких-либо конкретных цифр. Также она прокомментировала ситуацию с литовскими фурами, которые все еще остаются в Беларуси на стоянках (подробнее мы писали здесь). Премьер-министр сообщила, что небольшая часть грузовиков еще остается в Беларуси. Она подчеркнула, что литовская сторона работает и шаг за шагом пытается решить ситуацию.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на ситуацию с литовскими грузовиками, которые остались в Беларуси: «Если они валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально».

Тем временем Лукашенко сказал, что Литва должна вернуть Беларуси, чтобы получить фуры.

Кстати, белорусы чаще всего выезжали в Польшу, Литву, Испанию, Германию и Италию через пункты пропуска для авто.

А еще мы писали, что белорусы больше всего ввозили товары из Польши — в лидерах сантехника, компьютеры и средства связи.

