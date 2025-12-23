«Переговоры между США и Россией могут привести к прекращению огня и даже к установлению прочного мира при участии Украины. Тем временем в Западной Европе рушится большая ложь: финансирование этой войны действительно сопряжено с финансовыми издержками. По мере поступления законопроектов общественное мнение меняется. Люди, а не элиты, остановят Европу от вступления в войну», — написал глава правительства в Х.