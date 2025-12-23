Жителей Молдавии попросили ответить, насколько они верят в то, что новое правительство выполнит предвыборные обещания. На этот вопрос 31% респондентов ответили, что «вообще не верят», 10,2% — «не особо верят». «Средний уровень доверия» в возможности властей выразили 24,7% молдаван. Верят в правительство 16,6%, «очень верят» — 14,3% участников опроса. Еще 3,2% респондентов не стали отвечать на этот вопрос.
Опрос проводился в период с 11 по 18 декабря, в нем приняли участие 1000 человек из 275 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, «Нашей партии» и «Демократии дома» отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.