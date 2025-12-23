Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе

«Этот эпизод еще раз подчеркивает разногласия по поводу внешней политики Европейского союза», — говорится в публикации.
По данным издания, после предложения Макрона о возобновлении диалога с Москвой в Брюсселе задумались о том, кто может взять на себя роль собеседника президента России. Выдвигались предположения, что такой фигурой может стать глава евродипломатии Кая Каллас, однако неизвестно, что на самом деле имел в виду французский лидер.
«Созданная в 2009 году Европейская служба внешних связей (ЕСВС) сейчас “задыхается”, по словам одного из дипломатов, работающих в Брюсселе. Идея предоставления европейским институтам единого голоса для общения с внешним миром пока так и не получила должного развития», — резюмируется в материале.
В пятницу французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.