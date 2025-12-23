Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе

По данным издания, после предложения Макрона о возобновлении диалога с Москвой в Брюсселе задумались о том, кто может взять на себя роль собеседника президента России. Выдвигались предположения, что такой фигурой может стать глава евродипломатии Кая Каллас, однако неизвестно, что на самом деле имел в виду французский лидер.