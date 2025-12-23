Ричмонд
«Надо видеть истинные права наших белорусов». Лукашенко сделал заявление о правах человека в Беларуси

Лукашенко высказался о правах человека, сказав про истинные права белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 23 декабря, когда были назначены новый генеральный прокурор и председатель Следственного комитета, высказался о правах человека, сказав про истинные права белорусов. Подробности приводит БелТА.

Глава государства отметил, что органы прокуратуры предназначены для контроля за единообразным, а также точным соблюдением законов в Беларуси.

— Это надо видеть. Мы немножко замусолили тезис о правах человека. Не мы в этом виноваты. Но истинные права человека… Вы должны (обращаясь к новому генеральному прокурору. — Ред.) контролировать, чтобы это все осуществлялось в Беларуси, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко назвал право на труд, право на зарплату. Вместе с тем он уточнил, что право на справедливость имеет каждый в Беларуси.

— Поэтому, исходя из жизни и нашего законодательства, надо видеть истинные права наших белорусов. И не только белорусов, но и тех людей, которые к нам приезжают, — уточнил президент.

Ранее Александр Лукашенко обратился к новому генеральному прокурору Беларуси: «Ты это должен видеть».

Тем временем Лукашенко сказал, что будет, если не сдерживать коррупцию в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко спросил про недостатки при назначении нового генпрокурора и главы СК Беларуси: «Я вам поручал найти недостатки».

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в Сочельник перед Рождеством 24 декабря.

