Польша получила запрос Украины об экстрадиции археолога Бутягина

Как сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF FM, соответствующее ходатайство поступило в Окружную прокуратуру Варшавы.
Польским прокурорам предстоит оценить правомочность запроса, после чего материалы могут быть направлены в суд.
Отмечается, что прокуратура также, вероятно, обратится в суд с просьбой продлить арест сотрудника Эрмитажа, срок которого истекает 13 января.
Ранее эксперты заявляли, что обвинения украинской стороны в адрес Бутягина носят необоснованный характер и не связаны с реальными преступлениями.
Также временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш называл обвинения против археолога абсурдными и связанными с исполнением им профессиональных обязанностей.