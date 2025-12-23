Лукашенко сказал о правах мигрантов в Беларуси: «Как у белорусов, так и у них»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня, который состоялся 23 декабря, сказал о правах мигрантов в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Александр Лукашенко сделал заявление о правах человека, сказав про истинные права белорусов (подробнее мы писали здесь). Также он напомнил о своем требовании: если в стране принимают иностранных мигрантов, то они должны обладать теми же правами, которые есть у граждан Беларуси.
— Ведь они за этим и приехали. И самое главное для них (они многого не требуют) — чтобы им была предоставлена работа. Но мы им готовы предоставить все, — заявил глава Беларуси.
Лукашенко уточнил, что это вопрос справедливости и подчеркнул:
— Как у белорусов, так и у них (речь идет про мигрантов. — Ред.).
