Лукашенко сказал о правах мигрантов в Беларуси: «Как у белорусов, так и у них»

Лукашенко высказался о правах мигрантов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня, который состоялся 23 декабря, сказал о правах мигрантов в Беларуси. Подробности приводит БелТА.

Александр Лукашенко сделал заявление о правах человека, сказав про истинные права белорусов (подробнее мы писали здесь). Также он напомнил о своем требовании: если в стране принимают иностранных мигрантов, то они должны обладать теми же правами, которые есть у граждан Беларуси.

— Ведь они за этим и приехали. И самое главное для них (они многого не требуют) — чтобы им была предоставлена работа. Но мы им готовы предоставить все, — заявил глава Беларуси.

Лукашенко уточнил, что это вопрос справедливости и подчеркнул:

— Как у белорусов, так и у них (речь идет про мигрантов. — Ред.).

Ранее глава МВД Иван Кубраков выступил с заявлением о ситуации с мигрантами в Беларуси.

Кроме того, глава МВД предупредил мигрантов в Беларуси, что будет с ними после второго нарушения закона.

Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой озвучил точное число трудовых мигрантов в Беларуси.

А еще Белгидромет предупредил о морозах до −18 градусов и метелях в Беларуси: «Придет антициклон Хелла с суровым скандинавским характером».

