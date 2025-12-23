Минобороны Израиля объявило о планах остаться в Сирии и на севере Газы

«Мы не отступим ни на миллиметр от Сирии. На севере Газы мы создадим новые поселения на месте эвакуированных», — сказал Кац на конференции в Бейт-Эле, израильском поселении на Западном берегу реки Иордан. Речь идет поселениях, создаваемых под эгидой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Из сектора Газа они были эвакуированы в 2005 году.
По словам министра, теперь у Израиля «открываются возможности, которых не было очень давно».
В результате Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил западную часть Голанских высот на границе с Сирией. В 1981 Израиль принял «Закон о Голанских высотах» и в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией. В 2019 года США стали единственной страной, которая официально признала этот суверенитет. После падения режима Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года Израиль занял демилитаризованную буферную зону и две сирийские деревни в качестве «временной оборонительной позиции».
Как отмечает The Times of Israel, заявление главы Минобороны о секторе Газа противоречит мирному плану президента США Дональда Трампа, в соответствии с которым Израиль должен вывести своих военных из сектора после разоружения боевиков движения ХАМАС и создания временной палестинской администрации, поддерживаемой международными силами безопасности.
Этот план Вашингтон представил в сентябре 2025 года. В начале октября Израиль и ХАМАС приняли его и остановили военные действия, которые велись с 7 октября 2023 года, когда боевики атаковали еврейской государство и захватили заложников.