Минобороны Израиля объявило о планах остаться в Сирии и на севере Газы

В результате Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил западную часть Голанских высот на границе с Сирией. В 1981 Израиль принял «Закон о Голанских высотах» и в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией. В 2019 года США стали единственной страной, которая официально признала этот суверенитет. После падения режима Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года Израиль занял демилитаризованную буферную зону и две сирийские деревни в качестве «временной оборонительной позиции».