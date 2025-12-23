Ричмонд
Власти Дании ответили на слова Трампа об интересах США в Гренландии

Копенгаген не намерен подчиняться требованию американских властей передать Гренландию Соединенным Штатам, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает Bloomberg.

Источник: Annie Spratt/CC0

Расмуссен отметил, что безопасность Гренландии обеспечивается обязательствами США в рамках НАТО, а также действующим оборонным соглашением 1951 года, которое позволяет Вашингтону использовать военные объекты на острове. Как отмечает агентство, на территории Гренландии расположена американская космическая база Питуфик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении.

Заявление датский министр сделал после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах назначить губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландию с целью продвижения американских интересов на этой территории ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира».

После этого объявления Расмуссен провел переговоры с американским послом Кеном Хоуэри в Копенгагене. Встреча, по словам чиновника, нужна была «для того, чтобы сказать “нет” и провести четкую красную линию», а также получить объяснения.

Почти сразу после вступления в должность 47-го президента США Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией для обеспечения безопасности страны. Впервые о намерении обеспечить контроль над островом он заявил еще во время первого президентского срока в 2019 году. В январе Трамп не исключил, что США могут прибегнуть к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над Гренландией. Датские и гренландские власти эту возможность отвергали.

Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность.

Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).

