Власти Дании ответили на слова Трампа об интересах США в Гренландии

Почти сразу после вступления в должность 47-го президента США Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией для обеспечения безопасности страны. Впервые о намерении обеспечить контроль над островом он заявил еще во время первого президентского срока в 2019 году. В январе Трамп не исключил, что США могут прибегнуть к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над Гренландией. Датские и гренландские власти эту возможность отвергали.