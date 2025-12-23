Ричмонд
Зеленский заявил, что получил черновики по итогам переговоров с США

Делегации Украины и США во время переговоров в Майами подготовили черновики документов по «рамке для окончания» конфликта, сообщил глава государства Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Источник: Reuters

Ранее Зеленский встретился с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым — они представляли Украину на минувших переговорах с США.

«Продуктивно поработали с представителями президента Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов. В частности, есть документы относительно гарантий безопасности для Украины, восстановления и базовой рамки для окончания этой войны», — написал Зеленский.

На прошедших выходных, 20—21 декабря, очередной раунд переговоров о мирном урегулировании стартовал в США со встречи украинской и американской делегаций. Тогда же спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с прилетевшим в Майами представителем президента России Кириллом Дмитриевым.

По итогам встреч Уиткофф отметил, что Россия «полностью привержена достижению мира на Украине», а Дмитриев назвал переговоры в Майями конструктивными. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовых 20 пунктах «неидеального» мирного плана. В Кремле допустили, что большинство предложений, внесенных после встреч с украинцами и европейцами, могут «нам не подойти».

