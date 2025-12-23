Посольство России в Банги назвало работу местного художника «знаком нашей общей победы над хаосом и нестабильностью». Это указывает на значимость российского военного присутствия для правительства 68-летнего Туадера, который на выборах в воскресенье, как ожидается, будет переизбран, сообщает AFP.
Половина российских бойцов в ЦАР, согласно AFP, ранее участвовали в СВО на Украине, включая Дмитрия Подольского, советника Туадера по безопасности, который в боях на Украине потерял обе ноги и руку.
Ситуация с безопасностью улучшилась, была достигнута стабильность, дороги стали безопаснее, нападений стало меньше.
«В отличие от таких стран, как Мали, где управление перешло к Африканскому корпусу, руководство ЦАР не удалось убедить отказаться от услуг “Вагнера” в ЦАР», — рассказал AFP европейский военный источник.
«Вагнер», по данным издания, получает «зарплату» в виде концессий на добычу полезных ископаемых, что, по словам источника, вполне устраивает Туадера. Если же руководство ЦАР примет предложение Африканского корпуса, им придется расплачиваться наличными, утверждает источник.
В ноябре Туадера признал, что ведутся переговоры с Москвой о присутствии российских военных в ЦАР, но отрицал, что на него оказывалось давление с целью перехода на услуги Африканского корпуса. «Почему вы говорите о давлении?» — сказал он телеканалу France 24, указав на «дружбу и братство» между двумя странами. Туадера отказался сообщить подробности переговоров. «Это было бы невежливо по отношению к России», — заметил он.
Российские бойцы сыграли ключевую роль в обеспечении стабильности в стратегически расположенной африканской стране, ресурсы которой включают золото, алмазы, уран и древесину. Хотя очаги насилия сохраняются, особенно на востоке и северо-западе, русские помогли вытеснить вооруженные группировки из крупных городов, признает AFP.
Кроме того, ЧВК «Вагнер» сыграла важную роль в 2020 году, когда Туадера переизбирался на второй срок. Тогда попытка свергнуть правительство была пресечена благодаря вмешательству военных из Руанды и бойцов ЧВК «Вагнера». В преддверии выборов в ЦАР в воскресенье российские бойцы тоже приложили усилия для обеспечения безопасности, убеждено AFP.
Елединов сомневается, что Москва будет спешить с демонтажем структуры «Вагнер», которая оказалась «успешной» в ЦАР: «Думаю, что в ближайшем будущем они вряд ли ее разрушат».