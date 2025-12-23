AFP: «Вагнер» в ЦАР удержал позиции

В ноябре Туадера признал, что ведутся переговоры с Москвой о присутствии российских военных в ЦАР, но отрицал, что на него оказывалось давление с целью перехода на услуги Африканского корпуса. «Почему вы говорите о давлении?» — сказал он телеканалу France 24, указав на «дружбу и братство» между двумя странами. Туадера отказался сообщить подробности переговоров. «Это было бы невежливо по отношению к России», — заметил он.