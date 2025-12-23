Ричмонд
AFP: «Вагнер» в ЦАР удержал позиции

В Центральноафриканской Республике в преддверии президентских и парламентских выборов появилась красочная фреска, на которой изображены российский президент Владимир Путин, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, местные военные и одетые в военную форму бойцы российского военизированного формирования «Вагнер». Это доказывает тесные связи двух страх в области безопасности, политики и экономики, пишет французское агентство Agence France-Presse.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Annela NIAMOLO
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Посольство России в Банги назвало работу местного художника «знаком нашей общей победы над хаосом и нестабильностью». Это указывает на значимость российского военного присутствия для правительства 68-летнего Туадера, который на выборах в воскресенье, как ожидается, будет переизбран, сообщает AFP.

По мнению AFP, бывшая французская колония остается последним бастионом российской группировки «Вагнер», зарекомендовавшей себя как один из главных партнеров правительства ЦАР в области безопасности.

Половина российских бойцов в ЦАР, согласно AFP, ранее участвовали в СВО на Украине, включая Дмитрия Подольского, советника Туадера по безопасности, который в боях на Украине потерял обе ноги и руку.

Ситуация с безопасностью улучшилась, была достигнута стабильность, дороги стали безопаснее, нападений стало меньше.

Сергей Елединов
отставной российский военный офицер, эксперт по безопасности в Африке

«В отличие от таких стран, как Мали, где управление перешло к Африканскому корпусу, руководство ЦАР не удалось убедить отказаться от услуг “Вагнера в ЦАР», — рассказал AFP европейский военный источник.

«Вагнер», по данным издания, получает «зарплату» в виде концессий на добычу полезных ископаемых, что, по словам источника, вполне устраивает Туадера. Если же руководство ЦАР примет предложение Африканского корпуса, им придется расплачиваться наличными, утверждает источник.

В ноябре Туадера признал, что ведутся переговоры с Москвой о присутствии российских военных в ЦАР, но отрицал, что на него оказывалось давление с целью перехода на услуги Африканского корпуса. «Почему вы говорите о давлении?» — сказал он телеканалу France 24, указав на «дружбу и братство» между двумя странами. Туадера отказался сообщить подробности переговоров. «Это было бы невежливо по отношению к России», — заметил он.

В 2018 году ЦАР стала первой страной в Западной и Центральной Африке, в которой по просьбе Туадера был развернуты силы ЧВК «Вагнер», напоминает агентство.

Российские бойцы сыграли ключевую роль в обеспечении стабильности в стратегически расположенной африканской стране, ресурсы которой включают золото, алмазы, уран и древесину. Хотя очаги насилия сохраняются, особенно на востоке и северо-западе, русские помогли вытеснить вооруженные группировки из крупных городов, признает AFP.

Кроме того, ЧВК «Вагнер» сыграла важную роль в 2020 году, когда Туадера переизбирался на второй срок. Тогда попытка свергнуть правительство была пресечена благодаря вмешательству военных из Руанды и бойцов ЧВК «Вагнера». В преддверии выборов в ЦАР в воскресенье российские бойцы тоже приложили усилия для обеспечения безопасности, убеждено AFP.

Елединов сомневается, что Москва будет спешить с демонтажем структуры «Вагнер», которая оказалась «успешной» в ЦАР: «Думаю, что в ближайшем будущем они вряд ли ее разрушат».