Трамп заявил, что Казахстан и Узбекистан пригласят на саммит G20 в Майами

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Казахстан и Узбекистан будут приглашены к участию в качестве гостей в саммите Группы двадцати (G20) 2026 года в Майами (штат Флорида). Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Источник: Reuters

«Сегодня утром я провел два замечательных разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Мы обсудили важность достижения мира в продолжающихся конфликтах, а также выросшие торговлю и сотрудничество между нашими странами. Отношения между нашими странами замечательные», — заявил Трамп.

«В следующем году США примут саммит G20, и мы направим обоим этим лидерам приглашения присоединиться к нам в качестве гостей на этом важном мероприятии, которое состоится в Майами», — отметил американский лидер.

