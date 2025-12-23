Токаев готов провести в Казахстане переговоры по Украине

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский говорил, что предлагал России провести переговоры на нейтральной площадке «вроде Казахстана». Касым-Жомарт Токаев тогда подтверждал, что при необходимости готов организовать встречу «на всех уровнях». В Кремле отмечали, что Украина предлагала множество вариантов и «упирала сначала вовсе не на Казахстан», а на страны, которые неприемлемы для России.