Токаев готов провести в Казахстане переговоры по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине. Казахстанский лидер отметил сложность решения российско-украинского конфликта, в том числе из-за территориального вопроса.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Поэтому Казахстан призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжить поиск формулы мира. В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли», — сообщила пресс-служба Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана также отметил усилия Дональда Трампа, благодаря которым удалось «завершить ряд международных военных конфликтов».

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский говорил, что предлагал России провести переговоры на нейтральной площадке «вроде Казахстана». Касым-Жомарт Токаев тогда подтверждал, что при необходимости готов организовать встречу «на всех уровнях». В Кремле отмечали, что Украина предлагала множество вариантов и «упирала сначала вовсе не на Казахстан», а на страны, которые неприемлемы для России.

