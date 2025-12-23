СВС News: в Альберте одобрили сбор подписей об отделении от Канады

В провинции Альберта одобрили петицию об отделении региона от Канады. Теперь авторам инициативы предстоит собрать почти 180 тысяч подписей в поддержку проведения референдума. Они утверждают, что выход провинции из состава страны готовы поддержать не менее 240 тысяч жителей. Однако общественники столкнулись с сопротивлением со стороны бывшего премьер-министра Альберты Томаса Лукашука, который называет своих оппонентов «сепаратистами».